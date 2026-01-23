PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, im Zeitraum von 6 Uhr bis 13 Uhr wurde ein in der Todtmooser Straße, am Fahrbahnrand geparkter, Mercedes angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden soll mehr als 2.000 Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten St. Blasien ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

