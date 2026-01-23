PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem VW. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 32- jährige Motorradfahrer in der Rheinvogtstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW einer 20-Jährigen. Der Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Am Motorrad entstand Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

