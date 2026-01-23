PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Liedermatte: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise in eine Wohnung in der Siemensstraße und durchsuchten diese nach Wertsachen. Die Täterschaft erlangte Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Schadens ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Siemensstraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Freiburg
