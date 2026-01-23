PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: 65-Jähriger nach Straßenraub leicht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwei bislang Unbekannte sollen am Mittwochmittag, 21.01.2026, einen Mann an der Straßenbahnhaltestelle «Am Lindenwädle» im Freiburger Stadtteil Weingarten ausgeraubt haben. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Ein Zeuge verständigte kurz nach 12:00 Uhr die Polizei, nachdem er den Verletzten bemerkt hatte.

Die hinzugerufene Polizei-Streife nahm den Sachverhalt auf. Hierbei stellte sich heraus, dass sich der 65 Jahre alte Geschädigte bereits eine gewisse Zeit an der Straßenbahnhaltestelle aufgehalten haben soll. Als der Mann laut eigenen Angaben ein Telefonat führen wollte, sei er unvermittelt von zwei Unbekannten mutmaßlich mit Pfefferspray besprüht worden. Anschließend wurde dem Geschädigten dessen Mobiltelefon entrissen. Hierbei soll es wohl auch zu Fußtritten durch die Angreifer gegen das Opfer gekommen sein. Die beiden Unbekannten ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst für weitere medizinische Abklärungen in eine Freiburger Klinik transportiert.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

   - Männlich,
   - ca. 16-17 Jahre alt,
   - ein Täter soll eine Jacke mit der Aufschrift «PitBull» getragen 
     haben.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können.

