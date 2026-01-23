Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Unfall zwischen Kleintransporter und Sattelzug auf der Bundesstraße führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 15.25 Uhr, führte ein Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der Bundesstraße 317 / Abzweigung Brombach zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung. Der 66-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Schopfheimer Straße und wollte an der Einmündung in die Bundesstraße 317 einbiegen. Dabei über sah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Sattelzug. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Sattelzug auf die Gegenfahrbahn verschoben. Der 66-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrer des Sattelzuges sei nicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste der Streckenabschnitt zwischen der Abzweigung Entenbad und dem Kreisverkehr in Steinen gesperrt werden, was zu einer dementsprechenden Verkehrsbeeinträchtigung führte. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

