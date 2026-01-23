POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Maskierte entwenden Geldbörse aus Ladengeschäft

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 11:20 Uhr kam es am Kreisverkehr der L125 zur K4953 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem VW. Dabei wurde die VW- Fahrerin leicht verletzt und durch eine zufällig anwesende Besatzung eines Krankenwagens vor Ort behandelt. Die drei Insassen im Linienbus und der Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrbahn war für knapp eine Stunde teilweise gesperrt. Der ...

