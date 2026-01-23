POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Maskierte entwenden Geldbörse aus Ladengeschäft
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 13.40 Uhr, betraten zwei maskierte Männer ein Ladengeschäft für Antiquitäten und Ankauf von Edelmetallen, begaben sich zu einer Schreibtischschublade und entwendeten daraus eine Geldbörse. Danach rannten beide Maskierten durch die Königsberger Straße in Richtung Gemeinschaftsschule. In der Egerstraße sollen die beiden Maskierten von einem Pkw aufgenommen worden sein. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.
