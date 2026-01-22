Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Polizei anlässlich der Fußballbegegnung SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv im Einsatz" - Hier: Hinweis zur Verzögerung beim Einlass

Freiburg (ots)

Bei der Einlassphase des Europa-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und Maccabi Tel Aviv kam es zu Verzögerungen. Grund hierfür waren zusätzlich notwendig gewordene Sicherheitsüberprüfungen von Mitarbeitenden des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes. Da keine wesentlichen Sicherheitsbedenken bestanden, erfolgte der pünktliche Anpfiff gemäß den Regularien der UEFA.

Im Mittelpunkt stand dabei zu jeder Zeit, die Sicherheit aller Stadionzuschauerinnen und -zuschauer bei diesem besonderen Spiel zu gewährleisten.

Der SC Freiburg und die Sicherheitsbehörden danken allen Fans ausdrücklich für ihre Geduld und ihr äußerst kooperatives und ruhiges Verhalten.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell