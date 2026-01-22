PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Haslach: Baum widerrechtlich gefällt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag, 11.01.2026, auf Montag, 12.01.2026, wurde in der Wiesentalstraße in Freiburg-Haslach ein circa fünf Jahre alter Lindenbaum durch bislang unbekannte Täterschaft mittels eines scharfen Gegenstandes, augenscheinlich mit mehreren Hieben gefällt. Der Baum stand von der Lörracher Straße kommend kurz nach der Bahnunterführung am rechten Fahrbahnrand. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.500 Euro. Das Polizeirevier Freiburg-Süd sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Freiburg- Süd ist rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 4421 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

