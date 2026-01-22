PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch im Degerfelder Weg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 15.45 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe einer Tür ein, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Degerferlder Weg zu gelangen. Die Wohnung wurde von der Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

