Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: eScooter ohne Versicherung - Fahrer verkehrsuntüchtig

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026, fiel gegen 23 Uhr ein eScooter in der Steinbrückstraße auf, da kein Versicherungskennzeichen erkennbar war. Im Rahmen der Kontrolle wurde das Fehlen einer Haftpflichtverischerung festgestetllt und es ergaben sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Beträubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der eScooter sichergestellt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

