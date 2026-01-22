PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 0:40 Uhr kam ein 19-jähriger Skoda- Fahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ibach und Herrischried aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro entstanden sein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

