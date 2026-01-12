LPI-J: Außenstelle eines Wahlkreisbüros beschmiert

Jena (ots) - Bereits am Freitag kam ein 74-Jähriger zur Polizei Jena, um einen vermeintlichen Betrug anzuzeigen. Der Herr aus Jena war im September 2025 im Internet auf der Suche nach einer Geldanlage. Er wurde fündig und musste zunächst eine Vermittlergebühr von 250 Euro zahlen. Nun wurde er an ein Handelskonto verwiesen. Er hat dann zunächst 40.000 Euro und später weitere 14.000 Euro an ein Konto überwiesen. Ihm ...

