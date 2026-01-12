LPI-J: Außenstelle eines Wahlkreisbüros beschmiert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Schaufenster einer Außenstelle eines Wahlkreisbüros mit silberner Farbe besprüht. Ein leserlicher Schriftzug oder eine Symbolik waren nicht zu erkennen. Neben dem Fenster wurden auch Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
