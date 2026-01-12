PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 21-Jähriger erpresst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Bereits am Freitagabend begab sich ein 21-Jähriger auf eine Dating Chatplattform im Internet. Er führte einen Videochat mit expliziten Handlungen durch. Diese wurden durch den unbekannten Täter aufgezeichnet. Im Anschluss forderte der Täter 500 Euro, weil er ansonsten das explizite Material an Freunde und Familie senden würde. Einen Teil der Summe überwies der junge Mann, anschließend meldete er den Vorfall der Polizei. Diese nahm nun die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

