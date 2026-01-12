LPI-J: Auto dreht sich auf der B7
Jena (ots)
Ein 22-Jähriger fuhr am Sonntagvormittag mit seinem Skoda die B7 von Isserstedt in Richtung Jena. In einer Linkskurve verliert der junge Mann bedingt durch die Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug. Nun zog er die Handbremse und das Fahrzeug kam auf die Gegenfahrbahn und dreht sich um die eigene Achse. Das Auto prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden an Fahrzeug und Leitplanke. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell