Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tageseinnahmen gestohlen

Jena (ots)

Am frühen Sonntagabend kurz vor Ladenschluss in Jena-Neulobeda zählte ein 26-Jähriger gerade die Tageseinnahmen eines Bäckers. Plötzlich betraten zwei männliche Personen das Geschäft und begaben sich hinter die Theke. Dort forderten sie von dem Verkäufer Geld. Als der Mann ihnen kein Geld gibt, griffen diese die Tageseinnahmen von über 600 Euro und flüchteten. Der junge Mann versuchte noch die beiden Männer festzuhalten, doch diese rissen sich los und rannten weg. Die beiden Personen waren vermummt und trugen schwarze Kleidung, dazu soll einer der Männer einen roten Schal getragen haben. Direkt eingeleitete Suchmaßnahmen durch die Polizei verliefen zunächst Ergebnislos. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

