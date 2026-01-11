PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneeballschlacht

Apolda (ots)

Im Bereich der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda wählte eine männliche Person den Notruf, da sie von einer weiteren Person angegriffen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten beim Eintreffen vor Ort den Anrufer und den vermeintlichen Täter feststellen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Täter einen Schneeball warf, welcher den Geschädigten am Arm traf. Dieser erlitt Schmerzen, blieb jedoch unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

