LPI-J: Schneeballschlacht

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Schwanseestraße in Weimar. Hier begab sich der oder die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume des Geschäftes. Dort wurden diverse Schränke durchwühlt und die Kaffeekasse und Haarschneidemaschinen entwendet. Der verursachte Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt und der Wert des Beutegutes ...

