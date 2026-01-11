LPI-J: Täter auf frischer Tat

Weimar (ots) - Am Freitagabend befand sich eine Besatzung der Einsatzunterstützung Jena in Weimar und kontrollierte hier einen 28-Jährigen auf einem Pedelec. Nachdem bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden wurde, konnte schnell erkannt werden, dass auch das Fahrzeug so manipuliert wurde, dass ein Führerschein von Nöten gewesen wäre. Diesen besaß der Fahrzeugführer jedoch nicht und stand ebenfalls unter dem Einfluss ...

