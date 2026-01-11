LPI-J: Täter auf frischer Tat
Apolda (ots)
Ein Anwohner in der Bahnhofstraße in Oßmannstedt bemerkte am 10.01.2026 zwei männliche Personen, welche vor Ort mehrere Fahrzeuge mittels Glasflasche und Eisbrocken versuchten zu öffnen. Die eingesetzten Beamten konnten beide Personen innerhalb der Ortschaft feststellen. Im weiteren Verlauf des Tages meldete sich erneut eine Person bei der Polizei und beschrieb ähnliches Vorgehen einer männlichen Person, welches er bei der Sichtung seiner Überwachsungskameras feststellte. In der Folge wurde gegen beide Täter ein Strafverfahren eingeleitet.
