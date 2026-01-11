Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sieben entwendete Pedelecs in Weimar sichergestellt

Weimar (ots)

Am Freitagabend befand sich eine Besatzung der Einsatzunterstützung Jena in Weimar und kontrollierte hier einen 28-Jährigen auf einem Pedelec. Nachdem bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden wurde, konnte schnell erkannt werden, dass auch das Fahrzeug so manipuliert wurde, dass ein Führerschein von Nöten gewesen wäre. Diesen besaß der Fahrzeugführer jedoch nicht und stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Um die Identität des 28-Jährigen zweifelsfrei festzustellen, wurde mit ihm zu dessen Wohnung verlegt, in der sich sein Ausweis befinden sollte. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen an der Wohnanschrift konnten fünf Pedelecs beim Beschuldigten aufgefunden werden, die im Zusammenwirken mit Beamten der Polizeiinspektion Weimar fünf Diebstählen zugeordnet werden konnten. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und diverse Strafverfahren eröffnet.

Bei einer weiteren Kontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Weimar wurden ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei weitere Pedelec-Fahrer kontrolliert. Auch hier konnten Manipulationen festgestellt werden. Da auch diese beiden Fahrzeuge offensichtlich entwendet worden waren, wurden gegen die Täter im Alter von 24 und 28 Jahren Verfahren eröffnet und die Pedelecs sichergestellt.

