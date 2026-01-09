LPI-J: Falscher Polizeibeamter
Apolda (ots)
Am gestrigen Tag gingen bei der Polizeiinspektion Apolda mehrere Anrufe ein, wo mitgeteilt wurde, dass die Bürger von einem vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert wurden. Während der Telefonate wurde immer von einem Unglücksfall gesprochen und nachfolgend eine nicht unerhebliche Geldsumme gefordert, um eine drohende Gefängnisstrafe abzuwenden. Alle Bürger waren angemessen misstrauisch und gingen nicht auf die Forderungen ein und meldeten dies der Polizei. Durch die Polizei ergeht der Hinweis, dass die Polizei auf keinen Fall Geldforderungen ausspricht, über Telefon Bürger kontaktiert oder geschweige denn Inhalte zu Ermittlungsverfahren kundtut.
