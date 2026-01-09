PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Neckeroda: Als am Donnerstagmorgen ein 46-Jähriger nach Hause kam, musste er feststellen, dass in sein Haus eingebrochen wurde. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Sie zerstörten auf ihrem Weg in das Gebäude mehrere Lampen. Sie durchsuchten das Objekt im Anschluss. Die Täter erbeuteten Wertsachen und Bargeld im Wert von mehr als 4.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es aktuell nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

