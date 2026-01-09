Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollsperrung nach Kollision

Weimar (ots)

Zu einer Vollsperrung kam es am Donnerstag gegen 13:15 Uhr in der Humboldtstraße auf Höhe des dortigen Einkaufsmarktes. Ein 84-Jähriger wollte mit seinem Toyota von dem Parkplatz in die Humboldtstraße einbiegen, dabei übersah er einen von links kommenden Vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen BMW-Fahrer. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Straße war für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Der 84-Jährige und seine 83-Jährige Beifahrerin wurden verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen konnten zunächst nicht gemacht werden. Der Fahrer des BMWs blieb unverletzt.

