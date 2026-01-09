PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rutschpartie endet an Beton

Apolda (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des 08.01.2026 kam es in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Apoldaerin kam augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von dieser ab und landete in der Folge an einer Hauswand. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, der PKW der Dame ist nun ein vermeintlicher Totalschaden. Der Schaden an der Hauswand kann aktuell nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:21

    LPI-J: Falscher Polizeibeamter

    Apolda (ots) - Am gestrigen Tag gingen bei der Polizeiinspektion Apolda mehrere Anrufe ein, wo mitgeteilt wurde, dass die Bürger von einem vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert wurden. Während der Telefonate wurde immer von einem Unglücksfall gesprochen und nachfolgend eine nicht unerhebliche Geldsumme gefordert, um eine drohende Gefängnisstrafe abzuwenden. Alle Bürger waren angemessen misstrauisch und gingen nicht auf die Forderungen ein und meldeten dies der ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Vollsperrung nach Kollision

    Weimar (ots) - Zu einer Vollsperrung kam es am Donnerstag gegen 13:15 Uhr in der Humboldtstraße auf Höhe des dortigen Einkaufsmarktes. Ein 84-Jähriger wollte mit seinem Toyota von dem Parkplatz in die Humboldtstraße einbiegen, dabei übersah er einen von links kommenden Vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen BMW-Fahrer. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Straße war für ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Busfahrer angegriffen

    Weimar (ots) - Ein Busfahrer fuhr am Donnerstagabend bis zu seiner Endhaltestelle nach Tröbsdorf und stellte dort seinen Bus ab. Ein Fahrgast nahm jedoch an, dass der Bus bis nach Gaberndorf weiterfahren würde. Der Busfahrer forderte den Mann auf den Bus zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Er bespuckte den Busfahrer und schlug ihn mit der Faust gegen den Kopf. Dabei verletzte sich der Busfahrer leicht und seine getragene Brille wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren