LPI-J: Rutschpartie endet an Beton
Apolda (ots)
In den späten Nachmittagsstunden des 08.01.2026 kam es in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Apoldaerin kam augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von dieser ab und landete in der Folge an einer Hauswand. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, der PKW der Dame ist nun ein vermeintlicher Totalschaden. Der Schaden an der Hauswand kann aktuell nicht beziffert werden.
