LPI-J: Rutschpartie endet an Beton

Weimar (ots) - Ein Busfahrer fuhr am Donnerstagabend bis zu seiner Endhaltestelle nach Tröbsdorf und stellte dort seinen Bus ab. Ein Fahrgast nahm jedoch an, dass der Bus bis nach Gaberndorf weiterfahren würde. Der Busfahrer forderte den Mann auf den Bus zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Er bespuckte den Busfahrer und schlug ihn mit der Faust gegen den Kopf. Dabei verletzte sich der Busfahrer leicht und seine getragene Brille wurde ...

