POL-IZ: 251230.2 Brunsbüttel: Mehrere Sachbeschädigungen in den vergangenen Tagen - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche registrierte die Polizei in Brunsbüttel drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und auf einem Schulgelände. In einem Fall entwendeten Unbekannte zudem ein Fahrzeugteil. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Heiligabend, 24.12.2025, zwischen 19:35 Uhr und 19:40 Uhr zerstach eine unbekannte männliche Person auf einem Privatgrundstück in der Straße Wurtleutetweute alle vier Reifen eines Renault und flüchtete. Der Mann wirkte augenscheinlich alkoholisiert. Er soll etwa 185 Zentimeter groß sein, ein westeuropäisches Erscheinungsbild sowie graue Haare haben und eine beige Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben.

Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 12:00 Uhr bis Freitag, 26.12.2025, 09:15 Uhr beschädigten Unbekannte auf dem Schulhof in der Kopernikusstraße eine runde, rote Sitzbank. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die Sitzfläche und die Konstruktion so, dass die Bank nicht mehr nutzbar ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Am Sonntag, 28.12.2025, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr brachen Unbekannte auf einem Parkplatz bei den Schrebergärten in der Schillerstraße den Stern eines Mercedes-Benz von der Motorhaube ab, nahmen ihn an sich und flüchteten unerkannt.

In allen drei Fällen führt das Polizeirevier Brunsbüttel Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Im Fall des Mercedes-Benz kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls hinzu. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852 60240.

