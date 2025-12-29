Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251229.3 Brunsbüttel: Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein und entwendet Bargeld

Brunsbüttel (ots)

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend brach ein Unbekannter in Brunsbüttel in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt, durchsuchte mehrere Räume und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 17:30 Uhr, in der Straße Ochsenmarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter zunächst das Grundstück und begab sich in den Garten. Dort versuchte er, die Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelte er ein Küchenfenster auf und gelangte so in das Haus.

Im Inneren schlug der Täter die Glasscheibe einer Flurtür ein und durchlief anschließend mehrere Räumlichkeiten. Er durchsuchte Schränke und Schubladen und entwendete Bargeld. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen um Hinweise. Wer im Tatzeitraum im Bereich Ochsenmarkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940.

Björn Gustke

