POL-IZ: 251229.1 Büsum: Alkoholisierter Mann verfolgt Passanten und versucht einen Polizisten zu schlagen

Büsum (ots)

Samstagabend verfolgte ein Mann in Büsum mehrere Passanten, beleidigte und bedrohte sie und versuchte, sie zu schlagen. Kurz darauf griff er auch einen Polizeibeamten an und versuchte zweimal, ihn mit der Faust zu treffen. Ein Arzt entnahm dem 37-Jährigen eine Blutprobe, anschließend blieb er über Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen 18:45 Uhr suchten mehrere Passanten die Polizeistation Büsum auf und baten die dort eingesetzten Beamten um Unterstützung. Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte sie ein Mann, beleidigte und bedrohte sie und versuchte, sie zu schlagen. Im Bereich Landweg hielten die Passanten den Mann anschließend auf Abstand.

Die Polizei traf vor Ort auf einen 37-jährigen deutschen Mann aus Büsum. Er ignorierte wiederholte Aufforderungen, nach Hause zu gehen, und missachtete einen Platzverweis. Stattdessen unterschritt er immer wieder den Abstand zu einem 39-jährigen Beamten, trat mit erhobenen Fäusten auf ihn zu und versuchte zweimal, ihn zu schlagen.

Die Polizeibeamten brachten den Mann zu Boden, legten ihm Handfesseln an und brachten ihn zum Polizeirevier Heide. Ein Atemalkoholtest ergab 2,09 Promille. Auf Anordnung eines Bereitschaftsrichters entnahm ein Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

