POL-IZ: 251226.2 Glückstadt: Einbruch in Kleingartenparzelle - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Glückstadt zu einem Einbruch in eine Kleingartenparzelle. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten Werkzeug und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 23.12.2025, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 24.12.2025, 14:30 Uhr, ereignete sich der Einbruch in der Von-Drathen-Straße. Ein unbekannter Täter hebelte die Holztür einer Kleingartenparzelle auf und nahm zunächst diverses Werkzeug an sich. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Täter letztlich mit einem Akkuschrauber.

Auf dem Weg zum tatbetroffenen Kleingarten fanden Einsatzkräfte den Einschub eines Werkzeugkastens mit verschiedenen Werkzeugen am Wegesrand. Wenige Meter weiter lag zudem der Kasten des entwendeten Akkuschraubers. Die aufgefundenen Gegenstände sprechen dafür, dass der Täter diese während der Flucht wegwarf.

Der betroffene Kleingarten liegt am hinteren Ende des Kleingartengeländes und ist über einen Schotterweg erreichbar, der ausschließlich vom großen Parkplatz der Anlage abgeht.

Konkrete Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartengeländes oder des Parkplatzes bemerkt haben, sich bei der Polizeistation Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 30110 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe ist heute bis 14:00 Uhr für telefonische Rückfragen erreichbar.

