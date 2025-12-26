Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251226.1 Itzehoe: Alkoholisierte Seniorin fährt rückwärts auf wartendes Fahrzeug

Itzehoe (ots)

An Heiligabend kam es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall an einer Ampelkreuzung. Eine Seniorin fuhr beim Anfahren rückwärts auf ein wartendes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine erhebliche Alkoholisierung der mutmaßlichen Verursacherin fest. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte den Führerschein.

Am Dienstag, dem 24. Dezember 2025, gegen 15:38 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Edendorfer Straße und Carl-Stein-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Itzehoe hielt mit einem VW Golf an einer Ampel in Fahrtrichtung Ortsausgang und wartete auf das Grünsignal. Hinter ihr stand eine 30-jährige Frau aus Itzehoe mit einem Fahrzeug der Marke Leapmotor.

Nach dem Umschalten der Ampel legte die 81-Jährige den falschen Gang ein und fuhr rückwärts. Dabei kollidierte sie mit dem hinter ihr wartenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschäden. Verletzungen traten nicht ein.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der mutmaßlichen Unfallverursacherin. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,96 Promille. Die 81-jährige deutsche Staatsangehörige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ein Arzt entnahm diese auf dem Polizeirevier Itzehoe.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell