POL-IZ: 251223.2 Heide: Alkoholisierter Fahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Ampelanlage

Heide (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in Heide zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall, bei dem ein junger Autofahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und eine Ampelanlage beschädigte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Mann aus Heide mit einem Skoda Octavia gegen 00:15 Uhr den Bereich der Kreuzung Fritz-Thiedemann-Ring und Dorfstraße. Dort kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Der Ukrainer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann anschließend auf dem Polizeirevier Heide eine Blutprobe. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine ukrainische Fahrerlaubnis verlor bereits vor mehr als einem Jahr ihre Gültigkeit in Deutschland. Einen Antrag auf Umschreibung oder Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis stellte er nicht.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholkonsums sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

