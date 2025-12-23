PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251223.1 Itzehoe: Polizei ahndet Verstöße gegen Waffenrecht bei Bahnhofskontrollen

Itzehoe (ots)

Gestern hat die Polizei am Bahnhof Itzehoe Kontrollen zur Durchsetzung des Waffen- und Messerführungsverbots im Personenfernverkehr durchgeführt. Einsatzkräfte stellten dabei mehrere Verstöße fest und leiteten entsprechende Maßnahmen ein.

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr führten Beamte des Polizeibezirksreviers Heide gemeinsam mit Beamten des Itzehoer Polizeireviers sowie der Bundespolizei aus Brunsbüttel Kontrollen am Bahnhof Itzehoe durch. Anlass bildete das bestehende Verbot des Führens von Waffen und Messern im Personenfernverkehr. Insgesamt kamen zehn Polizeibeamte zum Einsatz.

Die Einsatzkräfte kontrollierten 58 Personen. Dabei durchsuchten sie die kontrollierten Personen und nahmen mitgeführte Gegenstände in Augenschein.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten drei Verstöße fest. In zwei Fällen ahndeten sie Ordnungswidrigkeiten wegen des Mitführens von Messern. In einem weiteren Fall leiteten sie ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Person führte ein Faustmesser mit sich. Dabei handelt es sich um einen generell verbotenen Gegenstand im Sinne des Gesetzes.

Alle kontrollierten Personen verhielten sich kooperativ und zeigten in vielen Fällen Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch künftig vergleichbare Kontrollen durchführen, um das Waffen- und Messerführungsverbot im Personenfernverkehr konsequent durchzusetzen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

