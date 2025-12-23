Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251223.3 Meldorf: Mutmaßliches Stehlgut sichergestellt - Polizei bittet um Hinweise

Meldorf (ots)

Anfang November traf die Polizei in Meldorf auf einen wegen Eigentumsdelikten bekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen beging er an diesem Nachmittag mehrere Diebstähle. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Stehlgut sowie weitere Gegenstände sicher, deren Herkunft bislang ungeklärt bleibt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Zuordnung.

Am Samstag, dem 01. November 2025, trafen Polizeibeamte gegen 15:25 Uhr am Raiffeisenplatz auf einen amtsbekannten Mann, der kurz zuvor mehrere Diebstahlsdelikte begangen hatte. Bei der Kontrolle führte er verschiedene Gegenstände mit sich.

Die Beamten stellten bei dem Mann Stehlgut aus den angezeigten Taten sowie weitere Gegenstände sicher, deren Herkunft er nicht plausibel erklären konnte. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass es sich auch hierbei um Stehlgut handelt. Es handelt sich dabei um ein Damenrad der Marke Gudereit, eine Heckenschere, eine Astschere der Marke Parkside und eine Elektrokettensäge der Marke Parkside sowie zwei Regenschirme.

Eine eindeutige Zuordnung zu möglichen Geschädigten steht derzeit noch aus. Die Polizei veröffentlicht Fotos der aufgefundenen Gegenstände und bittet Personen, die diese wiedererkennen oder Angaben zur Herkunft machen können, sich zu melden. Wer seine Gegenstände wiedererkennt, kann sich bei der Polizeistation Meldorf unter der Telefonnummer 04832 20350 melden.

Gegen den Tatverdächtigen läuft weiterhin ein Strafverfahren.

