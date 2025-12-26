Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251226.3 Heide: Betrunkener Mann entwendet Spirituosen und beleidigt Polizeibeamten

Heide (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Heide in einer Kneipe zu einem Diebstahl von Spirituosen. Ein stark alkoholisierter Mann entwendete mehrere Flaschen von der Theke und beleidigte später einen Polizeibeamten. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren ein und sprach einen Platzverweis aus.

In der Nacht zu Freitag gegen 23:45 Uhr kam es in einer Kneipe am Schuhmacherort zu einem Diebstahl. Ein 23-jähriger deutscher Mann aus Heide griff in einem unbeobachteten Moment drei Flaschen Spirituosen von der Theke, steckte diese in seine Jacke und verließ das Lokal. Der Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl zunächst nicht. Kurze Zeit später betrat der Mann die Kneipe erneut und führte die Flaschen weiterhin in seiner Jacke mit sich. Der Mitarbeiter erkannte das Stehlgut und sprach ihn darauf an. Der Mann händigte die Spirituosen aus, machte jedoch keine weiteren Angaben.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide leiteten gegen den stark alkoholisierten Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme beleidigte er zudem lautstark einen eingesetzten Polizeibeamten. Die Polizei leitete deshalb ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung ein. Der Mann erhielt einen Platzverweis und verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit.

