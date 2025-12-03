Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei PKW durch Brand in Pugdala beschädigt (LK V-G)

PR Heringsdorf (ots)

Am 03.12.2025 gegen 00:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines PKW Ford C-Max auf einem Grünstreifen in der Schloßstraße in Pudagla alarmiert. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen bemerkten Zeugen den brennenden PKW und alarmierten die Rettungsleitstelle Vorpommern Greifswald. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurde ein daneben geparkter Opel Corsa ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und erheblich beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Insgesamt waren 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Pudagla und Benz zur Brandbekämpfung im Einsatz. In Folge des Brandes kam es an beiden PKW zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,00 EUR geschätzt. Beide PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird derzeit geprüft.

Zeugen, die Beobachtungen zum hier vorliegenden Brand gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell