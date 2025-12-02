Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzter Person bei Kandelin (LK V-R)

PR Grimmen (ots)

Am 02.12.2025 kam es gegen 15:10 Uhr im Bereich Kandelin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr 41-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades die Gemeindestraße von Groß Bisdorf kommend in Richtung Zarnewanz. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im weiteren Verlauf. Dabei wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und durch den alarmierten Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Verunfallten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, das Kleinkraftrad nicht zugelassen und auch nicht pflichtversichert. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Zulassungsrecht gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu kurzeitigen Verkehrseinschränkungen im Bereich der Unfallstelle.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell