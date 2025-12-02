Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B198 bei Rechlin (LK MSE)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 02.12.2025 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B198 bei Rechlin ein Verkehrsunfall, bei welchem drei PKW beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr die 48-jährige Fahrzeugführerin eines PKW BMW die B198 von Vipperow in Richtung Mirow, als sie plötzlich ein Reh am rechten Straßenrand wahrnahm und sie die Geschwindigkeit des PKW reduzierte. Ein 48-jähriger Jeep-Fahrer, welcher hinter dem BMW in gleicher Richtung fuhr, reduzierte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Hinter dem Jeep befand sich in selbiger Richtung ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW, welcher den Bremsvorgang zu spät bemerkte und in der weiteren Folge auf den PKW Jeep auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des PKW VW leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW Jeep und VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein beauftragen Abschleppdienst geborgen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Für ca. zwei Stunden kam es zu einer halbseitigen Sperrung der B198 im Bereich der Unfallstelle.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

