Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sieben Verletzte und 90.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B105 i.H. Brandshagen (LK V-R)

PR Grimmen (ots)

Am 02.12.2025 kam es gegen 16:50 Uhr auf der B105 in Höhe Brandshagen zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda die Wüstenfelder Straße und beabsichtigen in der weiteren Folge auf die B105 zu fahren. Dabei übersah sie den auf der vorfahrtsberechtigten B105 befindlichen 38-jähriger Fahrzeugführer eines PKW-Mercedes . Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In weiterer Folge kollidierte ein Pkw Audi, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, mit den beiden anderen Fahrzeugen. Die 81-jährige Fahrerin des Pkw Skoda und ihre 23-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Helios Hanseklinikum Stralsund verbracht. Die Insassen der beiden anderen Pkw wurden leicht verletzt. Im Pkw Mercedes befanden sich neben dem 38-jährigen Fahrzeugführer, eine 11-jährige und eine 7-jährige männliche Person. Die beiden Kinder wurden ins Krankhaus nach Greifswald verbracht, der 38-jährige Fahrzeugführer konnte vor Ort behandelt werden. Im Pkw Audi befanden sich eine 50-jährige männliche und eine 50-jährige weibliche Person, beide wurden in das Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftrage Abschleppunternehmen geborgen werden. Für den Zeitraum von ca. 2,5 Stunden kam es zur Vollsperrung der B105 im Bereich der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

