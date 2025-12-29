Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251229.2 Nindorf/Dithmarschen: Mann bei Einbruch in Materialraum gestellt

Nindorf (ots)

Am Samstagabend ertappten Passanten in Nindorf einen Mann bei einem Einbruch in ein Vereinsheim und übergaben ihn an die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Gegen 20:15 Uhr entdeckten Passanten am Sportplatz in der Hauptstraße an einer Verkaufshütte einen Mann, als er in einen Materialraum eines Vereinsheimes einbrach. Nach ersten Erkenntnissen entfernte der 29-jährige Mann aus dem Kreis Dithmarschen gewaltsam ein Metallgitter von einem Fenster und schlug anschließend die Fensterscheibe mit einem Stein ein.

Die Passanten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest und übergaben ihn an die Einsatzkräfte der Polizei Meldorf. Diese nahmen den Deutschen vorläufig fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeirevier Heide. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann mangels Haftgründen.

Gegen den 29-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell