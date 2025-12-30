PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251230.1 Friedrichskoog: Landwirtschaftlich genutztes Gebäude brennt vollständig nieder

Friedrichskoog (ots)

In der Nacht zu Dienstag geriet in Friedrichskoog ein unbewohntes, landwirtschaftlich genutztes Gebäude in Brand und brannte vollständig nieder. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 23:15 Uhr ging der Notruf zu dem Brand im Doseweg ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Dachstuhl brannte zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig herunter. Die Nachlöscharbeiten dauern nach derzeitigem Stand bis in den Vormittag an.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 750.000 Euro. Einsatzkräfte vom Polizeirevier Brunsbüttel und vom Kriminaldauerdienst Pinneberg nahmen vor Ort erste Maßnahmen vor. Die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichskoog, Marne, Dieksanderkoog und Kronprinzenkoog löschten den Brand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine konkrete Ursache liegen derzeit nicht vor.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

