Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251229.4 Itzehoe: Einbruch in Lagerhalle: Täter hebeln Türen auf und stehlen Technik

Itzehoe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in eine Lagerhalle gekommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäudekomplex, öffneten im Inneren weitere Türen und entwendeten aus mehreren Lagerräumen technische Geräte. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und heute, gegen 10:30 Uhr, in einer Lagerhalle an der Kaiserstraße. Der Gebäudekomplex liegt zwischen der Kaiserstraße und der Talstraße und umfasst mehrere Lagerräume, die teils privat, teils gewerblich vermietet sind.

Die bislang unbekannten Täter näherten sich vermutlich mit einem unbekannten Kraftfahrzeug über die Talstraße dem Grundstück und fuhren direkt an die tatbetroffene Lagerhalle heran. Sie hebelten die verschlossene Holztür gewaltsam auf. Im Inneren öffneten sie weitere Türen und entwendeten aus mehreren Lagerräumen technische Geräte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verluden sie das Stehlgut vor der Lagerhalle und flüchteten anschließend auf dem gleichen Weg.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Kaiserstraße und Talstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich unter 04821 6020 melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell