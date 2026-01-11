PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch in Friseursalon in Weimar

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Schwanseestraße in Weimar. Hier begab sich der oder die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume des Geschäftes. Dort wurden diverse Schränke durchwühlt und die Kaffeekasse und Haarschneidemaschinen entwendet. Der verursachte Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt und der Wert des Beutegutes auf ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 11.01.2026 – 06:05

    LPI-J: Sieben entwendete Pedelecs in Weimar sichergestellt

    Am Freitagabend befand sich eine Besatzung der Einsatzunterstützung Jena in Weimar und kontrollierte hier einen 28-Jährigen auf einem Pedelec. Nachdem bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden wurde, konnte schnell erkannt werden, dass auch das Fahrzeug so manipuliert wurde, dass ein Führerschein von Nöten gewesen wäre. Diesen besaß der Fahrzeugführer jedoch nicht und stand ebenfalls unter dem Einfluss ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:22

    LPI-J: Rutschpartie endet an Beton

    In den späten Nachmittagsstunden des 08.01.2026 kam es in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Apoldaerin kam augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von dieser ab und landete in der Folge an einer Hauswand. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, der PKW der Dame ist nun ein vermeintlicher Totalschaden. Der Schaden an der Hauswand kann aktuell nicht beziffert werden.

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:21

    LPI-J: Falscher Polizeibeamter

    Am gestrigen Tag gingen bei der Polizeiinspektion Apolda mehrere Anrufe ein, wo mitgeteilt wurde, dass die Bürger von einem vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert wurden. Während der Telefonate wurde immer von einem Unglücksfall gesprochen und nachfolgend eine nicht unerhebliche Geldsumme gefordert, um eine drohende Gefängnisstrafe abzuwenden. Alle Bürger waren angemessen misstrauisch und gingen nicht auf die Forderungen ein und meldeten dies der ...

    mehr
