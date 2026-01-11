PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Jena (ots)

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 20-jähriger und ein 51-jähriger aus Jena nun verantworten. Der 20-jährige war mit einem E-Scooter gegen 01:00 Uhr am 11.01.2026 im Bereich des Stadtzentrums unterwegs gewesen, während er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme im Klinikum Jena über sich ergehen lassen, um den genauen Alkoholwert im Blut zu bestimmen. Anschließend wurde ihm die weiterfahrt mit jeglichen Kraftfahrzeugen untersagt. Der 51-jährige war gegen 02:00 Uhr am 11.01.2026 ebenfalls im Stadtzentrum Jena unterwegs, jedoch nutzte dieser ein Fahrrad zur Fortbewegung. Auch dieser stand während der Nutzung unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein hier durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Auch der 51-jährige musste im sich im Anschluss zur Blutentnahme mit ins Klinikum Jena begeben. In beiden Fällen wurde gegen die Fahrzeugführer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:15

    LPI-J: Einbruch in Friseursalon in Weimar

    Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Schwanseestraße in Weimar. Hier begab sich der oder die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume des Geschäftes. Dort wurden diverse Schränke durchwühlt und die Kaffeekasse und Haarschneidemaschinen entwendet. Der verursachte Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt und der Wert des Beutegutes ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:05

    LPI-J: Sieben entwendete Pedelecs in Weimar sichergestellt

    Weimar (ots) - Am Freitagabend befand sich eine Besatzung der Einsatzunterstützung Jena in Weimar und kontrollierte hier einen 28-Jährigen auf einem Pedelec. Nachdem bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden wurde, konnte schnell erkannt werden, dass auch das Fahrzeug so manipuliert wurde, dass ein Führerschein von Nöten gewesen wäre. Diesen besaß der Fahrzeugführer jedoch nicht und stand ebenfalls unter dem Einfluss ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:22

    LPI-J: Rutschpartie endet an Beton

    Apolda (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des 08.01.2026 kam es in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Apoldaerin kam augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von dieser ab und landete in der Folge an einer Hauswand. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, der PKW der Dame ist nun ein vermeintlicher Totalschaden. Der Schaden an der Hauswand kann aktuell nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren