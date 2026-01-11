LPI-J: Verkehrsunfall
Apolda (ots)
Am 10.01.2026 befuhr ein Fahrzeugführer den Anstieg in der Camburger Straße in Bad Sulza in Richtung Schmiedehausen. Auf halber Strecke verlor der Pkw die Traktion und geriet ins Rutschen. Das Fahrzeug glitt daraufhin unkontrolliert bergab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 EUR. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug durch den Abschleppdienst aus der Leitplanke gelöst und abtransportiert.
