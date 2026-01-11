PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Apolda (ots)

Am 10.01.2026 befuhr ein Fahrzeugführer den Anstieg in der Camburger Straße in Bad Sulza in Richtung Schmiedehausen. Auf halber Strecke verlor der Pkw die Traktion und geriet ins Rutschen. Das Fahrzeug glitt daraufhin unkontrolliert bergab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 EUR. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug durch den Abschleppdienst aus der Leitplanke gelöst und abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 11:30

    LPI-J: Schneeballschlacht

    Apolda (ots) - Im Bereich der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda wählte eine männliche Person den Notruf, da sie von einer weiteren Person angegriffen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten beim Eintreffen vor Ort den Anrufer und den vermeintlichen Täter feststellen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Täter einen Schneeball warf, welcher den Geschädigten am Arm traf. Dieser erlitt Schmerzen, blieb jedoch unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:29

    LPI-J: Täter auf frischer Tat

    Apolda (ots) - Ein Anwohner in der Bahnhofstraße in Oßmannstedt bemerkte am 10.01.2026 zwei männliche Personen, welche vor Ort mehrere Fahrzeuge mittels Glasflasche und Eisbrocken versuchten zu öffnen. Die eingesetzten Beamten konnten beide Personen innerhalb der Ortschaft feststellen. Im weiteren Verlauf des Tages meldete sich erneut eine Person bei der Polizei und beschrieb ähnliches Vorgehen einer männlichen Person, welches er bei der Sichtung seiner ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:07

    LPI-J: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

    Jena (ots) - Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 20-jähriger und ein 51-jähriger aus Jena nun verantworten. Der 20-jährige war mit einem E-Scooter gegen 01:00 Uhr am 11.01.2026 im Bereich des Stadtzentrums unterwegs gewesen, während er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren