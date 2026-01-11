LPI-J: Verkehrsunfall

Apolda (ots) - Im Bereich der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda wählte eine männliche Person den Notruf, da sie von einer weiteren Person angegriffen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten beim Eintreffen vor Ort den Anrufer und den vermeintlichen Täter feststellen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Täter einen Schneeball warf, welcher den Geschädigten am Arm traf. Dieser erlitt Schmerzen, blieb jedoch unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

