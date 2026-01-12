Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 74-Jähriger Opfer von Betrug

Jena (ots)

Bereits am Freitag kam ein 74-Jähriger zur Polizei Jena, um einen vermeintlichen Betrug anzuzeigen. Der Herr aus Jena war im September 2025 im Internet auf der Suche nach einer Geldanlage. Er wurde fündig und musste zunächst eine Vermittlergebühr von 250 Euro zahlen. Nun wurde er an ein Handelskonto verwiesen. Er hat dann zunächst 40.000 Euro und später weitere 14.000 Euro an ein Konto überwiesen. Ihm wurde ein Auszahlungsbetrag von ca. 70.000 Euro versprochen. Das Geld hat der Mann nie erhalten. Mitte Dezember vermutete er dann einen möglichen Betrug und brachte diesen dann im neuen Jahr zur Anzeige. Doch das Geld ist erstmal weg. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dubiosen Webseiten im Internet, überprüfen sie bei Geldgeschäften vorher immer die Vertrauenswürdigkeit und überprüfen sie bei hohen Geldbeträgen vorher den jeweiligen Zahlungsempfänger.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell