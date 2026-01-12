PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 74-Jähriger Opfer von Betrug

Jena (ots)

Bereits am Freitag kam ein 74-Jähriger zur Polizei Jena, um einen vermeintlichen Betrug anzuzeigen. Der Herr aus Jena war im September 2025 im Internet auf der Suche nach einer Geldanlage. Er wurde fündig und musste zunächst eine Vermittlergebühr von 250 Euro zahlen. Nun wurde er an ein Handelskonto verwiesen. Er hat dann zunächst 40.000 Euro und später weitere 14.000 Euro an ein Konto überwiesen. Ihm wurde ein Auszahlungsbetrag von ca. 70.000 Euro versprochen. Das Geld hat der Mann nie erhalten. Mitte Dezember vermutete er dann einen möglichen Betrug und brachte diesen dann im neuen Jahr zur Anzeige. Doch das Geld ist erstmal weg. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dubiosen Webseiten im Internet, überprüfen sie bei Geldgeschäften vorher immer die Vertrauenswürdigkeit und überprüfen sie bei hohen Geldbeträgen vorher den jeweiligen Zahlungsempfänger.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 07:55

    LPI-J: Tageseinnahmen gestohlen

    Jena (ots) - Am frühen Sonntagabend kurz vor Ladenschluss in Jena-Neulobeda zählte ein 26-Jähriger gerade die Tageseinnahmen eines Bäckers. Plötzlich betraten zwei männliche Personen das Geschäft und begaben sich hinter die Theke. Dort forderten sie von dem Verkäufer Geld. Als der Mann ihnen kein Geld gibt, griffen diese die Tageseinnahmen von über 600 Euro und flüchteten. Der junge Mann versuchte noch die beiden Männer festzuhalten, doch diese rissen sich los und ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:30

    LPI-J: Verkehrsunfall

    Apolda (ots) - Am 10.01.2026 befuhr ein Fahrzeugführer den Anstieg in der Camburger Straße in Bad Sulza in Richtung Schmiedehausen. Auf halber Strecke verlor der Pkw die Traktion und geriet ins Rutschen. Das Fahrzeug glitt daraufhin unkontrolliert bergab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 EUR. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug durch den Abschleppdienst aus der Leitplanke gelöst und abtransportiert. Rückfragen ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:30

    LPI-J: Schneeballschlacht

    Apolda (ots) - Im Bereich der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda wählte eine männliche Person den Notruf, da sie von einer weiteren Person angegriffen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten beim Eintreffen vor Ort den Anrufer und den vermeintlichen Täter feststellen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Täter einen Schneeball warf, welcher den Geschädigten am Arm traf. Dieser erlitt Schmerzen, blieb jedoch unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren