Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 11:45 Uhr fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrerin von Waldkirch kommend in den Kreisverkehr in Sexau ein. Dabei nahm er einem 76-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, welcher sich bereits ordnungsgemäß im Kreisverkehr befunden hatte.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Emmendingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro zu kümmern.

Das Verursacherfahrzeug wird als dunkler SUV mit Emmendinger Kennzeichen, möglicherweise mit einem B im amtlichen Kennzeichen beschrieben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

