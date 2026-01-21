Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Ein 44-jähriger Mann konnte am Montagabend, 19.01.2026, gegen 18:00 Uhr in der Hauptstraße in Weil am Rhein-Friedlingen festgehalten werden, nachdem dieser zuvor versucht haben soll, Waren aus einem dortigen Supermarkt zu entwenden.

Der Tatverdächtige soll von einem Ladedetektiv dabei beobachtet worden sein, wie dieser versucht haben soll, Alkohol und Tabakwaren zu entwenden. Als der Mann von dem Ladendetektiv angesprochen wurde, habe er versucht zu flüchten. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Tatverdächtige den Mitarbeiter verbal bedroht und auch leicht verletzt haben soll.

Der 44-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgehalten werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung sei bei dem Mann weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem Schuhgeschäft sowie ein Taschenmesser aufgefunden worden.

Der Wert des gesamten Diebesguts wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde am 20.01.2026 durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der Tatverdächtige wurde hiernach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

ak

