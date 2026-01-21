PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Brand eines Schuppens

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.01.2026, kam es gegen 14 Uhr zu einem Brand eines Schuppens in der Berghausstraße in Ühlingen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Sachschaden auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Neben der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei waren auch zahlreiche Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

