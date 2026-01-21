POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Kfz-Prüfstelle - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Dienstagabend, den 20.01.2026, um ca. 22:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Kfz-Prüfstelle am Elzdamm in Emmendingen eingebrochen und haben diese durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden.
Der Bezirksdienst des Polizeireviers Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
AKM
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Annika Kuhlmann
Telefon: 0761 882-1027
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell