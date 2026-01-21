PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Kfz-Prüfstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, den 20.01.2026, um ca. 22:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Kfz-Prüfstelle am Elzdamm in Emmendingen eingebrochen und haben diese durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

AKM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Annika Kuhlmann
Telefon: 0761 882-1027
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 17:33

    POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 19.01.2026, ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Hauptstraße in Weil am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren beide Unfallbeteiligte die Hauptstraße aus Richtung Altweil kommend nach Friedlingen. Der 54-jährige Autofahrer habe dabei beabsichtigt, nach rechts ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 17:04

    POL-FR: K 6346/ Gemarkung Steinen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montagvormittag, 19.01.2026, ereignete sich kurz vor 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 6346 auf Gemarkung Steinen ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 26 Jahre alte Autofahrerin die Kreisstraße in Richtung Weitenau befahren haben als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Bei der Vorbeifahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren