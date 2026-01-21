Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Kfz-Prüfstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, den 20.01.2026, um ca. 22:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Kfz-Prüfstelle am Elzdamm in Emmendingen eingebrochen und haben diese durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

