PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K 6346/ Gemarkung Steinen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 19.01.2026, ereignete sich kurz vor 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 6346 auf Gemarkung Steinen ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 26 Jahre alte Autofahrerin die Kreisstraße in Richtung Weitenau befahren haben als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Bei der Vorbeifahrt sei es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel gekommen. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens sei weitergefahren. Die Unfallbeteiligte verständigte daraufhin die Polizei.

Einige Zeit später meldete sich auch ein 69-Jähriger beim Polizeirevier Lörrach und gab an, am besagten Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein,

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht das Polizeirevier Schopfheim nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben könnten. Es wird insbesondere nach einer Fahrzeugführerin beziehungsweise einem Fahrzeugführer gesucht, welche/-r sich zum Zeitpunkt des Unfalls unmittelbar hinter der 26-jährigen Autofahrerin befunden haben soll. Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 7622 66698-0 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:29

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich am Montag, 19.01.2026 zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kapellenstraße. Der oder die Täter drangen über die Terrasse ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:10

    POL-FR: Hinterzarten, B31: Verbotenes Überholmanöver, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholvorgang, der sich am Montagabend, 19.01.2026, gegen 19:00 Uhr bei Hinterzarten ereignet haben soll. Wie ein Autofahrer der Polizei mitteilte, befuhr er gegen 19:00 Uhr die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe des Parkplatzes "Grafenwäldele" habe ein Pkw, mutmaßlich Skoda, Farbe blau, mit Freiburger ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:08

    POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 19.01.2026, um ca. 18:00 Uhr kam es auf der Ensisheimer Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Pkw-Fahrer die Ensisheimer Straße in nordwestlicher Richtung. Auf Höhe des dortigen Eisstadions beabsichtigte dieser, nach rechts in eine Parklücke abzubiegen. Hierbei übersah er einen Radfahrer und kollidierte mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren