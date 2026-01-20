Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K 6346/ Gemarkung Steinen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 19.01.2026, ereignete sich kurz vor 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 6346 auf Gemarkung Steinen ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 26 Jahre alte Autofahrerin die Kreisstraße in Richtung Weitenau befahren haben als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Bei der Vorbeifahrt sei es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel gekommen. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens sei weitergefahren. Die Unfallbeteiligte verständigte daraufhin die Polizei.

Einige Zeit später meldete sich auch ein 69-Jähriger beim Polizeirevier Lörrach und gab an, am besagten Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein,

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht das Polizeirevier Schopfheim nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben könnten. Es wird insbesondere nach einer Fahrzeugführerin beziehungsweise einem Fahrzeugführer gesucht, welche/-r sich zum Zeitpunkt des Unfalls unmittelbar hinter der 26-jährigen Autofahrerin befunden haben soll. Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 7622 66698-0 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell