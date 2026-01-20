Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag, 19.01.2026 zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kapellenstraße. Der oder die Täter drangen über die Terrasse ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat diese übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Kapellenstraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

