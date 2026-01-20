POL-FR: Bad Säckingen: Gas statt Bremse betätigt - drei Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Dienstag, 20.01.2026, ereigneten sich drei Fahrzeugbrände im Stadtgebiet Weil. Kurz nach 4:15 Uhr wurde in der Breslauer Straße auf dem Friedhofsparkplatz in Weil am Rhein ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Auto bereits im Vollbrand. Bei einem weiteren Fahrzeug, welches ebenfalls auf ...

mehr