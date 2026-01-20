POL-FR: Bad Säckingen: Gas statt Bremse betätigt - drei Fahrzeuge beschädigt
Freiburg (ots)
Beim Versuch einzuparken betätigte am Montag, 19.01.2026 gegen 13.50 Uhr ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer statt der Bremse das Gaspedal. Dadurch überfuhr er eine Grünfläche und prallte auf dem gegenüberliegenden Parkplatz auf zwei Fahrzeuge. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.
md/ak
