Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßliche Brandstiftung an drei Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 20.01.2026, ereigneten sich drei Fahrzeugbrände im Stadtgebiet Weil.

Kurz nach 4:15 Uhr wurde in der Breslauer Straße auf dem Friedhofsparkplatz in Weil am Rhein ein brennendes Fahrzeug gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Auto bereits im Vollbrand. Bei einem weiteren Fahrzeug, welches ebenfalls auf dem dortigen Parkplatz mit einigem Abstand abgestellt war, konnte zudem ein kleinerer Brand festgestellt werden. Der ebenfalls hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, das im Vollbrand stehende Fahrzeug zu löschen. Das Feuer am zweiten Fahrzeug konnte durch die Polizeistreife mit Hilfe eines mitgeführten Feuerlöschers gelöscht werden.

Gegen 4:50 Uhr ging eine weitere Notruf-Meldung über einen Pkw-Brand in der Hebelstraße in Weil am Rhein ein. Auch hier konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu möglichen Verursachern liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und prüft unter anderem, ob ein konkreter Tatzusammenhang besteht. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Lörrach unter der Telefonnummer 0761 882-2880 melden.

ak

